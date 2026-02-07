sábado
, 07 de febrero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Rehabilitan gimnasio cubierto del sector La Manga en Cumanacoa

febrero 7, 2026
La instalación deportiva está siendo rehabilitada por el MOP/ Foto: Cortesía

En Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre, se inició el acondicionamiento y embellecimiento del gimnasio cubierto La Manga, un proyecto aprobado a través de la Consulta Nacional de la Juventud 2025.

Esta obra es impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, que mantiene un despliegue en la entidad en materia de infraestructura y servicios.

Personal habilitado

En esas tareas intervienen el gobierno municipal, líderes comunitarios y el ministerio.

Durante 2025 y luego de las fuertes precipitaciones que afectaron a la población de Cumanacoa, las autoridades empezaron a ejecutar un conjunto de obras para recuperar la localidad.

Sucre/ Corresponsalía

 ET 

