Refacciones en el aeropuerto de Carúpano presentan avance de 60% y esperan aprobación del INAC

Para la temporada de Semana Santa se espera que el aeropuerto José Francisco Bermúdez de Carúpano, en el estado Sucre, se encuentre plenamente operativo y con conectividad entre Maiquetía y Porlamar, lo cual significará un importante impulso para la economía y el turismo en la zona de Paria, según informó el director del terminal aéreo, Fernando Pereira.

Señaló que las refacciones que se están haciendo en las instalaciones avanzaron con la cerca perimétrica, así como el desmalezado, la demarcación de la pista, la reactivación de los bomberos aeronáuticos y la renovación de la infraestructura de la sala de espera.

El avance de estos trabajos está en 60% y esperan culminar en las próximas dos semanas, para obtener la certificación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La aprobación del organismo dará lugar a la activación de un vuelo de Conviasa y es probable que de otra empresa del sector.

Precisó que los bomberos aeronáuticos cuentan con equipos necesarios para la prevención y l torre de control con las condiciones para operar sin contratiempos.

Beneficio

Tulio Otero, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, indicó que la reactivación del terminal aéreo significa un avance en materia económica para la zona.

Otero destacó que se activarían vuelos hacia Maiquetía y Porlamar, lo cual es vital para activar el turismo en toda la zona de Paria.

Adelantó que como gremio, desde la actual gestión, buscarán reforzar la conectividad marítima, una vez que logren la operación de los vuelos.

José Leonardo Termini, empresario y operador turístico, considera que la activación de los vuelos repercutirá no solo en el beneficio del sector sino de todos los ciudadanos, que necesitan conectarse con el centro del país.

“El que viene por inversiones, al que motiva la salud, quien viene por un tema familiar, de negocios o de esparcimiento”.

Recalcó que no se trata solo del turista sino de todo el ciudadano que lo requiere y hay muchas expectativas de los sectores económicos, por lo que la repercusión es en positivo, en áreas como la producción primaria, con el cacao, el coco y el ron; la parte turística por supuesto, para la actividad petrolera y quienes requieren venir por diversos motivos.

Recordó que 70% de los ocupantes de vuelos hacia Sucre se dirigen a la zona de Paria. “Si el avión aterriza en Carúpano, estaremos acercando a destino a todos esos pasajeros”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano