Receptor William Contreras cerró agosto como lo arrancó: encendido

El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, cerró el mes de agosto tal como lo arrancó: encendido con el madero.

Contreras conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada del choque del domingo entre los lupulosos y los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, que terminó 8-4 a favor de los canadienses.

El careta carabobeño en total registró nueve vuelacercas en agosto (entre finales de marzo, abril, mayo, junio y julio solo dió ocho). Anotó 22 carreras, impulsó 24, tomó 17 bases por bolas, soltó 34 inatrapables y su promedio de bateo en el lapso fue de .279.

Una pieza clave para Milwaukee

La ofensiva que aportó el nativo de Puerto Cabello -además de la conducción del pitcheo- fue clave para que Milwaukee exhibiera un sólido récord de 21 triunfos y nueve derrotas en agosto. Un dato no menor es que 14 de esas conquistas fueron consecutivas en las primeras dos semanas del mes.

Contreras mejoró notablemente sus números y ahora tiene 17 jonrones, 69 fletadas, 78 anotadas, 130 inatrapables y su average es de .259.

A su vez la novena espumosa está cada vez más cerca de sellar su boleto a postemporada, pues luce balance de 85 victorias y 53 derrotas, que la ubica como la mejor de todo el béisbol de Grandes Ligas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo