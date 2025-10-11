Realizaron jornada de saneamiento y fumigación en el mercado municipal de Carúpano

Una jornada de fumigación y saneamiento se llevó a cabo en el mercado municipal de Carúpano, como parte de las labores de rescate del principal centro de consumo de la zona de Paria.

La acción se ejecutó bajo la rectoría del Servicio Autónomo de Mercados de Bermúdez (Seramer), cuyos trabajadores tuvieron a su cargo las labores de control sanitario en el sector de la carne.

El operativo incluyó fumigación química biodegradable, medidas de control de vectores, y la colocación de trampas y cebos adecuados. Además, se prepararon planes de sanitización en aras de mejorar el servicio para los consumidores del mercado.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto del equipo de Control Sanitario de Seramer, Policía Estadal, voceros, adjudicatarios y el apoyo de una empresa privada.

La acción fue apoyada por los voceros de los distintos sectores y los usuarios, que ven como positivo que se quiera brindar ambientes saneados.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano