Realizan más de 1.000 cirugías en Anzoátegui como parte del Plan Quirúrgico Nacional

Con 1.010 cirugías de mediana y alta complejidad realizadas. Así culminó este domingo 7 de septiembre, la jornada que se llevó a cabo en el estado Anzoátegui desde el pasado miércoles 3, como parte del Plan Quirúrgico Nacional que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

La Autoridad Única de Salud en la entidad, Roberto Rojas, informó a través de una publicación en la cuenta en Instagram del Instituto Anzoatiguense de Salud (Saludanz) que la actividad, que se desarrolló en 10 hospitales, benefició a pacientes con intervenciones de cirugía general, traumatología, ginecología, urología, oftalmología y cirugía pediátrica.

Indicó que para ello estuvieron activos 16 quirófanos y un equipo de salud comprometido con saldar la deuda quirúrgica en el territorio anzoatiguense.

Alianza

En otra publicación se conoció que como parte de las acciones que se ejecutan para disminuir la deuda quirúrgica en la entidad, también se intervinieron a dos pacientes con cáncer de mama, a través de una alianza entre la Unidad Oncológica Maruja Clavier de la Alcaldía de Barcelona y el Hospital Dr. Luis Razetti.

La directora del principal centro de salud en la entidad, Yajaira Venales, señaló que para ello fue activado un equipo médico quirúrgico, encabezado por el especialista en mastología, Luis Samuel.

Destacó que el ahorro para las pacientes es significativo, puesto que en un centro privado el costo promedio de cada cirugía de este tipo, al parecer, es de 10 mil dólares.

Para finalizar, Venales mencionó que continuarán beneficiando a las pacientes con jornadas planificadas, semanalmente.

Barcelona / Elisa Gómez