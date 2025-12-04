Realizan foro sindical en Barcelona para reiterar la solicitud de un bono navideño de $400

Este jueves, representantes de varias organizaciones sindicales y gremiales que agrupan a trabajadores activos y jubilados de la Gobernación del estado Anzoátegui se reunieron en la plaza Miranda de Barcelona para llevar a cabo un foro, con el objetivo de reiterar la solicitud de un bono navideño especial de $400 para paliar el monto de sus aguinaldos.

La actividad estuvo encabezada por el coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados del ejecutivo estadal, Virgilio Heredia, quien le informó a los presentes los pasos que han seguido para hacer la petición de manera formal, sin obtener hasta ahora alguna respuesta.

Entre lo expresado, Heredia recordó que el pasado 6 de noviembre entregaron un documento en el despacho del gobernador Luis Marcano haciendo la solicitud y luego, el 26 para exigir un pronunciamiento antes del 15 de diciembre.

Ponentes

Se conoció que entre los ponentes de la actividad no sólo estuvo Heredia por la Comisión de Jubilados, sino también Diomar Rivero.

También participó en representación de la Asociación de Jubilados en Acción del estado Anzoátegui, Gustavo Tovar. Mientras que por el sector salud, se encontraban José Salcedo y José Díaz.

Entre las conclusiones del foro, Heredia manifestó que se acordó solicitar un encuentro con el gobernador Luis Marcano y seguir impulsando la petición del bono, como lo vienen realizando otros sindicatos a nivel nacional.

"Los aguinaldos recibidos fueron muy bajos, calculados en base a 130 bolívares y esto no nos alcanza para disfrutar el plato navideño y la tradicional hallaca. Entonces, queremos una compensación con este bono de los bajos aguinaldos recibidos por parte de la gobernación", enfatizó Heredia.

Barcelona / Elisa Gómez