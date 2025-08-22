viernes
, 22 de agosto de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Rayo afectó parte de una torre de las Residencias El Gran Maguey

agosto 22, 2025
La torre sufrió daños estructurales tras ser impactada por un rayo / Fotos: Cortesía

A través de las redes sociales, usuarios reportaron que una de las torres de la Residencias El Gran Maguey, en Puerto La Cruz, fue impactada por un rayo durante la intensa lluvia registrada la tarde de este viernes.

Según lo indicado por algunos ciudadanos, sólo se vio afectada una parte de la fachada superior del edificio.

En Residencias Guaicamar, ubicada en la calle El Dorado de Lechería, vecinos relataron que allí también fue impactada una torre por un rayo en medio del aguacero.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram