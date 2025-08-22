Rayo afectó parte de una torre de las Residencias El Gran Maguey

A través de las redes sociales, usuarios reportaron que una de las torres de la Residencias El Gran Maguey, en Puerto La Cruz, fue impactada por un rayo durante la intensa lluvia registrada la tarde de este viernes.

Según lo indicado por algunos ciudadanos, sólo se vio afectada una parte de la fachada superior del edificio.

En Residencias Guaicamar, ubicada en la calle El Dorado de Lechería, vecinos relataron que allí también fue impactada una torre por un rayo en medio del aguacero.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez