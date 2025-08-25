Ranger Suárez tuvo una nueva salida magistral para guiar triunfo de los Filis

Por segunda salida consecutiva el abridor venezolano Ranger Suárez tuvo un desempeño magistral desde el montículo para guiar el triunfo de los Filis de Filadelfia, en esta oportunidad ante los Nacionales de Washington con pizarra de 3-2 en el béisbol de Grandes Ligas.

El encuentro, que se jugó el domingo en el Citizens Bank Park (casa de los cuáqueros), tuvo a un Suárez dominante. El larense lanzó siete entradas en las que no permitió carreras, le conectaron apenas tres imparables, no dio bases por bolas y ponchó a 11 rivales.

Con esta brillante actuación el zurdo se apuntó la victoria a su cuenta personal y llegó a 10 (por seis derrotas) en una campaña 2025 en la que registra 20 aperturas. Además acumula 122 abanicados y su efectividad bajó a 3.07.

Hay que señalar que en ese mismo desafío no le fue bien a otro lanzador venezolano, en este caso el relevista José Alvarado. El serpentinero, que ingresó en el octavo capítulo en lugar de su coterráneo, enfrentó a tres bateadores y no pudo hacer un out.

El zuliano otorgó par de pasaportes y permitió un inatrapable, además de que la primera carrera de Washington fue a su cuenta. Vale acotar que esa fue la tercera vez que se subió al montículo luego de cumplir la sanción de 80 juegos por dar positivo en el control antidopaje.

Claves

En otro duelo de la cartelera del domingo de Las Mayores los Gigantes de San Francisco vencieron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee con un par de venezolanos entre las figuras destacadas.

El jardinero Luis Matos conectó un cuadrangular de dos carreras para inaugurar la pizarra en el segundo episodio (casualmente con su compatriota Wilmer Flores en circulación). El derecho fue vital para el triunfo de los de la bahía, pues terminó de 4-2 con el par de remolques y dos anotadas, por lo que estuvo involucrado en tres de la rayitas de su equipo.

De igual manera el relevista José Buttó trabajó una entrada en blanco en la que además abanicó a un rival, lo que le permitió llevarse la victoria para así colocar su récord en 4-3.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo