Ranger Suárez tuvo otra gran salida y guió victoria de Filadelfia

El abridor Ranger Suárez tuvo otra gran salida en el béisbol de Grandes Ligas. El zurdo de los Filis de Filadelfia guió la victoria de los suyos 2-0 sobre Cerveceros de Milwaukee y llegó a 11 lauros en su cuenta personal.

Suárez trabajó seis entradas en las que no permitió carreras, le conectaron seis inatrapables, dio dos boletos y ponchó a cuatro, en un choque que enfrentó a los dos mejores equipos que tiene hasta el momento la Liga Nacional.

El larense, que llegó a tres triunfos en sus últimos cuatro salidas, está a una sola conquista de igualar su tope personal en una temporada (12, que logró en 2024). Su efectividad bajó a 2.89 y acumula 128 abanicados.

Como dato peculiar, los dos pasaportes que otorgó Suárez en su apertura ante la novena lupulosa fueron ante compatriotas suyos: William Contreras y Jackson Chourio. De ellos solo Contreras pudo conectarle un inatrapable, mientras que el serpentinero también dominó en tres oportunidades a Andruw Monasterio.

Poder

Salvador Pérez sacó el poder venezolano en una jornada que solo tuvo seis compromisos. El receptor de los Reales de Kansas City conectó uno de los cuatro cuadrangulares solitarios que registró su equipo en la victoria 4-3 sobre Angelinos de Los Ángeles.

"Salvy" terminó de 3-1 con el Jonrón, anotada y empujada. Llegó a 26 estacazos de vuelta entera en la campaña y a 78 carreras impulsadas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo