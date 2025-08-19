Ranger Suárez ponchó a 10 y condujo la victoria de los Filis ante Marineros

Luego de un par de salidas irregulares el abridor venezolano Ranger Suárez enderezó su camino. El zurdo condujo desde el montículo la victoria de los Filis de Filadelfia 12-7 sobre los Marineros de Seattle en la cartelera del lunes en el béisbol de Grandes Ligas.

El serpentinero trabajó seis entradas y dos tercios en las que toleró cuatro imparables, dos carreras, ponchó a 10 oponentes y no otorgó boletos. Su labor también le permitió apuntarse el triunfo en su cuenta personal para llegar a nueve.

La conquista además le permite a Filadelfia consolidarse en la cima de la División Este de la Liga Nacional con 72-53, con cinco juegos y medio de ventaja sobre los Mets de Nueva York 66-58. Además ese récord los ubica entre los equipos con un boleto directo a la Serie Divisional del viejo circuito.

Poder venezolano

En la jornada del lunes en el béisbol de Grandes Ligas también quedó en evidencia el poder venezolano, pues varios peloteros despacharon cuadrangulares, todos para contribuir en los éxitos de sus respectivos equipos.

Lenyn Sosa fue el más destacado, pues su vuelacercas fue de tres carreras en la victoria 13-9 de los Medias Blancas de Chicago sobre los Bravos de Atlanta. El infielder terminó de 6-2 con cuatro impulsadas y una anotada.

Bryan Rocchio, campocorto de los Guardianes de Cleveland, sonó bambinazo con un compañero en circulación en el lauro de su equipo 3-1 ante Cascabeles de Arizona. Fue el único imparable que pudo conectar en tres visitas al plato.

Wilmer Flores sacó a relucir su poder para la causa de los Gigantes de San Francisco, que superaron 4-3 a los Padres de San Diego. El batazo de cuatro esquinas del carabobeño fue de dos carreras para coronar un rally de cuatro anotaciones en el primer capítulo del encuentro.

En la jornada donde los jugadores de cuadro fueron los protagonistas, Ezequiel Tovar se unió a la fiesta para ayudar a los Rockies de Colorado a vencer 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles. El parador en corto voló la barda en solitario, pero anotó dos carreras en el desafío.

Finalmente Maikel García también se fue para la calle y contribuyó en la conquista de los Reales de Kansas City 4-3 sobre Rangers de Texas. El tercera base se fue de 4-2 con anotada y fletada.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo