Ramos Allup: No creo en invasiones extranjeras

El secretario general de la llamada Acción Democrática (AD) en Resistencia, Henry Ramos Allup, se pronunció este sábado en torno a las amenazas militares de Estados Unidos en contra del país, indicando que este tipo de “situaciones no debe distraer la atención de los venezolanos de los problemas internos”.

“Yo no creo en invasiones extranjeras, porque los propios norteamericanos han dicho que su presencia en el Caribe Sur es para combatir el narcotráfico. Y el propio gobierno venezolano ha dicho, aquí dentro, que hay que combatir el narcotráfico. Yo no veo la antinomia”, apuntó el dirigente durante un acto de celebración del 84 aniversario de la tolda blanca realizado en Caracas.

Dijo que cualquier acción dirigida desde fuera o desde dentro del territorio para combatir el tráfico de drogas debe ser respaldada.

“Hace unos pocos días el régimen anunció que hay un gran despliegue de las fuerzas armadas hacía la frontera occidental, hacia Colombia, para combatir el narcotráfico. Bueno, a mi me parece muy bien eso, que combatan el narcotráfico. Y me parece muy bien que, en aguas internacionales, algunas organizaciones, algunos países, combatan también el narcotráfico”.

Señaló que, a su juicio, la realidad actual del país es otra, apuntando a un “gran descontento” de la población que “no genera solidaridad a favor de nadie”. Ramos Allup se refirió a las acciones de defensa que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas, el alistamiento de ciudadanos en las milicias para defender el territorio.

“Si tu tienes un país donde 70% o el 80% de la población no está de acuerdo con el gobierno, por X razones, es muy difícil que ese 70% que está descontento se (aliste), y salga a la calle a decir ‘estoy dispuesto a que me maten por el tipo a quien yo no respaldo’”, puntualizó.

Sentarse a dialogar

Ramos Allup sostuvo que desde AD no se han defendido posiciones a favor de la guerra. “No queremos presos, ni invasiones, no queremos sanciones, lo que queremos es paz”, agregó.

Subrayó que la tolda blanca ha tenido la intención de buscar la paz del país a través del diálogo “durante muchos años,”.

“Lo que ocurre es que cada vez que nos sentamos en una mesa de diálogo, el gobierno termina por no cumplir nada. El régimen actual que debería ser un altísimo interesado en que aquí no haya conflicto es incapaz de llegar a acuerdos mínimos. Ahora, ¿cómo construyes la paz cuando hay una de las partes que está comprometida a no lograr la paz”, se preguntó Ramos Allup.

No obstante, el dirigente acotó que “hay que seguir insistiendo” en la vía de los acuerdos, “porque la paz no se va a imponer mientras una de las partes quiera y otra no”. “Todas las partes tienen que estar interesadas en la paz”, apuntó.

“Seguiremos haciendo política”

En junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió a la directiva encabezada por Ramos Allup, y designó a una junta ad hoc presidida por Bernabé Gutierrez, provocando una división de la tolda blanca.

“Aquí estamos porque existimos. Los beneficiarios de la judicialización no pueden hacer un acto como este porque no tienen gente, esa es la diferencia”, señaló Ramos Allup en el acto del 84 aniversario del partido.

Durante su discurso el secretario general, aseguró que AD “no desaparecería”. “Los adecos están activados, para defender los logros que alcanzamos con la democracia que le supimos dar a Venezuela”, sentenció.

“Vamos a seguir haciendo política, esa no nos la van quitar, así no les guste, así se revienten de la arrechera (…) Nosotros no estamos conspirando porque no somos conspiradores. Nosotros somos un partido de aquí y que aquí queremos resolver nuestras cosas. No estamos embarcados en ninguna conspiración militar, no estamos buscando un evento para asesinar a nadie”, puntualizó.

Caracas / Rodolfo Baptista