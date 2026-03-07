Rafael Correa denuncia "una verdadera dictadura" en Ecuador tras suspensión de su partido

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró que su país vive "una verdadera dictadura" bajo el mandato del presidente Daniel Noboa, tras la suspensión cautelar este viernes de su partido Revolución Ciudadana, la mayor fuerza de oposición al actual mandatario.

"Enfrentamos una verdadera dictadura", manifestó Correa en redes sociales al conocer que un juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, dispuso que el partido de Revolución Ciudadana sea suspendido por nueve meses a pedido del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón.

La suspensión, dictada a menos de un año de las elecciones locales, se da en el marco de una investigación reservada por el delito de lavado de dinero, al supuestamente haberse financiado el partido con dinero procedente de Venezuela, de acuerdo al testimonio sin pruebas brindado por Santiago Díaz, expulsado de Revolución Ciudadana tras ser denunciado por violación de una menor.

"El que 'denuncia' es el fiscal de bolsillo Alarcón. No nos han notificado nada. No hemos tenido derecho a la defensa. Nada Nunca olviden este nombre: Joaquín Viteri, juez de alquiler del TCE. No tienen vergüenza", señaló Noboa, que acompañó el mensaje con la etiqueta "narcodictadura".

En otro mensaje, Correa ironizó con que la suspensión sea "provisional" y afirmó que "ni Cantinflas se atrevió a tanto".

"Noboa: eres un cobarde. Toda tu vida has vivido en la trampa. ¿Permitirá la patria este nuevo atropello?", se preguntó el exmandatario.

La pasada semana, Correa había advertido en una entrevista con EFE que la intención del Gobierno era quitarles el partido para que no pudiesen participar en las próximas elecciones.

En un nuevo mensaje este viernes, Correa incidió en ese pronóstico: "¿Se lo habíamos dicho o no? ¿Ya se convencieron de que estamos en dictadura. TCE y fiscal de bolsillo. Noboa quiere ganar las elecciones sin oposición. Esa ha sido su vida: una trampa continua".

La suspensión es inicialmente por nueve meses pero puede extender hasta los dos años, si antes no desiste la Fiscalía de esta medida cautelar o el proceso en contra de la Revolución Ciudadana queda archivado.

No obstante, los plazos del proceso de la denuncia interpuesta en la justicia electoral por el fiscal general encargado Alarcón han sido a su vez suspendidos mientras la investigación en el Ministerio Público continúe bajo reserva.

Quito / EFE