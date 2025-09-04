Puerto Rico no participará en Premundial de béisbol en Venezuela por escalada de la crisis

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció este jueves que ha decidido suspender la participación del equipo nacional femenino en el torneo Premundial programado este mes de septiembre en Venezuela.

Según el comunicado de la FBPR, la decisión se tomó tras recibir la recomendación del Departamento de Estado de Puerto Rico y de la secretaria, Rosachely Rivera, quienes advirtieron sobre los riesgos de viajar al país sudamericano en medio de las tensiones diplomáticas actuales con Estados Unidos.

A ello se suma el aviso oficial del propio Gobierno estadounidense, que exhorta a sus ciudadanos a no viajar a territorio venezolano. Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos y sus ciudadanos tienen la nacionalidad estadounidense.

"Lamentamos tener que tomar esta decisión, pero entendemos que es la más responsable y sensata para proteger la seguridad de nuestras jugadoras y de todo el personal del Equipo Nacional Femenino", indicó José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

Quiles reconoció el esfuerzo y compromiso de las integrantes del conjunto femenino y de su cuerpo técnico, quienes han estado entrenando y preparándose intensamente con miras a este importante torneo internacional.

La decisión de la FBPR llega dos días después de que la Armada de Estados Unidos atacara en el Caribe a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba a once personas con drogas, en el marco de su despliegue cerca de las aguas de Venezuela.

San Juan / EFE