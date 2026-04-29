Puerto La Madera mantiene tranca de vía para exigir agua por tuberías en Cumaná

Habitantes del sector Puerto La Madera, en Cumaná, capital del estado Sucre, volvieron a cerrar la vía que conecta con Cumanacoa, municipio Montes, para exigir soluciones ante la crisis hídrica que afecta a la comunidad.

La protesta, que ya suma dos jornadas consecutivas, se mantiene como medida de presión luego de que, según los vecinos, no se cumpliera el compromiso de restablecer el servicio de agua por tuberías.

Incumplidas y rechazo

Luisa González de Martínez, residente del sector, explicó que el día anterior habían levantado la protesta tras recibir el anuncio de que abrirían el sistema para el suministro de agua.

“Ayer estuvimos aquí desde la mañana hasta casi la 1:00 de la tarde y no se solucionó nada. Nos fuimos al comando porque dijeron que a las 7:00 de la noche iban a abrir la válvula, pero esperamos hasta las 10:00 y no llegó nadie”, relató.

Ante esta situación, los vecinos decidieron retomar la tranca. “Hoy volvimos a cerrar porque seguimos en lo mismo. Aquí no ha llegado nadie, ni autoridades regionales, ni municipales, ni representantes del sistema de agua”, agregó.

Los manifestantes insistieron en que su principal exigencia es el restablecimiento del servicio por tuberías, similar al que —aseguran— reciben otros sectores cercanos con mayor frecuencia.

“Queremos agua por tubería, como en otras comunidades donde llega dos o tres días a la semana. No queremos depender de cisternas”, señaló.

En cuanto al plan de distribución mediante camiones cisterna, denunciaron que la frecuencia es insuficiente. Según indicaron, en Puerto La Madera el suministro puede tardar hasta 15 días.

“Una cisterna cada 15 días no alcanza. Hay familias que ni siquiera tienen tanques para almacenar, entonces lo que cargan en tobos dura apenas día y medio”, expresó González.

Por su parte, Luis Duque, otro de los manifestantes, reiteró el descontento de la comunidad ante esta situación.

“Estamos aquí, en esta tranca, porque exigimos agua por tubería. Ya estamos cansados de tanta agua por cisterna. Cada vez que vamos a una reunión es un engaño” declaró.

Duque aseguró que la comunidad se mantendrá en protesta hasta obtener respuestas concretas.

“Si no hay solución, la opción que queda es trancar la vía para que nos escuchen. Estamos aquí ejerciendo nuestro derecho”, afirmó.

Los vecinos también cuestionaron la distribución desigual del servicio, pues indicaron que en otras zonas las cisternas distribuyen con mayor frecuencia, mientras su comunidad queda relegada.

Finalmente, advirtieron que continuarán con las acciones de protesta hasta que se garantice el acceso regular al agua potable en sus hogares.

Cumaná / Lino Castañeda