Puerto Cabello avanza a fase de grupos de Sudamericana tras vencer por penaltis a Monagas

Academia Puerto Cabello selló su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se convirtió en el primero de los dos clubes venezolanos que pasarán a esta etapa, luego de vencer en la tanda de penaltis a Monagas Sport Club.

Puerto Cabello anotó 5 tiros penales contra 3 de Monagas, tras cerrar los 90 minutos reglamentarios en un empate a cero. El extremo Jean Franco Castillo anotó el penalti definitivo para la victoria del local, justo después de que el panameño Richard Peralta fallara su tiro en el turno anterior de los visitantes.

En los primeros minutos del partido, jugado en el Polideportivo Misael Delgado, en el estado Carabobo, Puerto Cabello aprovechó su condición de local para imponerse y generar jugadas por las bandas, mientras que Monagas adoptó un planteamiento más defensivo.

Acciones

Al minuto 31, el venezolano Daniel Saggiomo, de Puerto Cabello, disparó en el área, pero le faltó dirección para el 1-0. Doce minutos después, el extremo Gerardo Padrón conectó de cabeza un centro que vino desde la banda, pero fue desviado por el portero de Monagas, Eduardo Lima.

Ambos clubes se marcharon al descanso sin goles, aunque Puerto Cabello generó las ocasiones más claras y dominó en los remates, con seis disparos frente a apenas uno de Monagas.

El segundo tiempo se mantuvo similar, aunque con más imprecisiones de ambos equipos y menos ocasiones claras para Puerto Cabello, que perdió la oportunidad de sentenciar en el minuto 90+1 con un remate de cabeza del mediocentro José Hernández que pegó en el travesaño.

Expulsión

Monagas terminó con un jugador menos, tras la expulsión en el minuto 78 del lateral colombiano Elvis Perlaza por doble tarjeta amarilla.

En esta primera fase de la Copa Sudamericana se juegan 16 partidos en los que participan cuatro equipos de cada país: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los clubes se enfrentan en llaves a un partido y contra un equipo de su mismo país, para asegurar al menos dos cupos de cada federación en la fase de grupos, en la que ya están clasificados equipos de Argentina y Brasil.

Este miércoles, Caracas Fútbol Club y Metropolitanos FC disputarán el segundo boleto venezolano, en un partido que se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Valencia / EFE