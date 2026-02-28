PUD contabiliza 618 liberaciones de presos políticos en lo que va de año

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informó que, hasta las 12:00 pm de este sábado 28 de febrero de 2026, ha verificado 618 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde enero hasta la fecha.

A través de sus redes sociales, la PUD publicó la actualización de su monitoreo y subrayó que “para la libertad de todos solo se necesita voluntad política”.

Asimismo, la coalición opositora demandó que las excarcelaciones se hagan de manera expedita, pública y transparente, y señaló que, pese a los avances, aún faltarían por liberar al menos 494 presos políticos en el país según sus registros.

Aseguró que mantienen un monitoreo activo para documentar y actualizar continuamente cada excarcelación registrada.

Las cifras de la PUD se producen en medio de un proceso más amplio de liberaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional hace un poco más de una semana, que, según autoridades oficialistas, habría permitido la libertad o la retirada de medidas cautelares a miles de personas, aunque organismos independientes han señalado discrepancias en los datos oficiales.

Organizaciones como Foro Penal han reportado cifras menores de presos políticos liberados desde enero, al tiempo que denuncian que aún permanecen numerosos detenidos políticos, incluyendo civiles, militares y extranjeros, a la espera de su excarcelación o de una revisión de sus casos bajo la ley vigente.

En el contexto de estas liberaciones, sectores de la sociedad civil también han expresado preocupación por la lentitud o las condiciones bajo las cuales se ejecutan supuestas excarcelaciones, y han llamado a que el proceso responda a criterios de debido proceso, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas.

Caracas / Redacción Web