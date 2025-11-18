Psuv afina preparativos para realizar vigilia y Marcha de las Banderas en estados orientales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó este lunes que la tolda de Gobierno afina los preparativos para realizar vigilias y movilizaciones en todo el país, comenzando por los estados orientales, como una medida de protesta y organización frente a las amenazas militares desplegadas en el Caribe.

“El Presidente Maduro, convocó (el sábado) desde un acto en Petare, a una gran vigilia y gran Marcha de las Banderas en todos los estados orientales; Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta; una movilización como la hemos venido haciendo en perfecta fusión militar popular policial, y con nuestro tricolor nacional como protagonista”, dijo Cabello durante una rueda de prensa.

El dirigente destacó la capacidad de movilización del Psuv, pero apuntó que el país “nunca ha sido promotor de guerras e invasiones”.

“El Presidente llamó, y ya hoy, estaban preparándose en todos los estados, y, esa disposición del pueblo, es respuesta a las constantes agresiones contra nuestro país, y aquí nosotros viviremos en paz y construimos los espacios necesarios para la sana convivencia”, dijo.

El jefe de Estado, Nicolas Maduro, ordenó el fin de semana “vigilias y marchas permanentes” en las calle de las entidades orientales, luego del anuncio de Estados Unidos sobre la reanudación de ejercicios militares en Trinidad y Tobago.

Nervios de acero

Cabello también hizo un llamado a la población a mantener la calma frente a las agresiones de EE.UU., sin “subestimar ni sobrestimar” al adversario.

“Hay que tener pie de plomo, nervios de acero, máxima movilización, calma y cordura y tendremos paz en el país”.

Insistió en la necesidad de evaluar cada acción y declaración, sin necesidad de caer en “temores infundados”. Recalcó que algunas personas se dejan llevar por los nervios y terminan transmitiendo ansiedad a otros.

Rodolfo Baptista / Caracas