lunes
, 29 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Psicólogos del país habilitan líneas de atención gratuitas tras terremotos

junio 29, 2026
El objetivo de estas líneas de apoyo es crear espacios seguros donde se brinden herramientas para contener cuadros de pánico, ansiedad y estrés / Foto:

Tras los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio, varios psicólogos del país se han sumado a prestar servicios gratuitos de atención psicológica para los venezolanos.

De acuerdo con la organización Psicólogos Sin Fronteras, las situaciones de desastres naturales pueden generar reacciones emocionales, cognitivas, conductuales y físicas internas, que varían según la persona y se presentan de diversas maneras como molestias físicas, tristeza, dificultades para dormir o concentrarse y vacío.

Por ello, el objetivo de estas líneas de apoyo es promover y proveer espacios seguros donde se brinden herramientas para contener cuadros de pánico, ansiedad y estrés, así como ofrecer acompañamiento a quienes lo necesiten.

Entre las organizaciones que se sumaron a esta iniciativa se encuentran Psicólogos Sin Fronteras (@psfvenezuela), el Colegio de Psicólogos de Anzoátegui (@col.psic.anzoategui), el Colegio de Psicólogos del Distrito Capital (@colpsicocapital), la Federación de Psicólogos de Venezuela (@fpv_ve) y PsicoData Venezuela (@psicodatavzla).

Números de atención psicológica:

Psicólogos sin fronteras activó ocho números de profesionales dentro del país para poder ayudar a la población: 0422-510.30.00, 0424-305.06.78, 0414-115.45.98, 0412-309.27.01, 0414-234.36.95, 0414-467.35.35, 0426-518.83.43 y 0414-248.99.01.

De parte de Psicodata, la línea funciona de jueves de 8:00 am a 5:00 pm mediante los contactos: 0414-121.78.82 y 0424-172.39.81.

La Federación de Psicólogos de Venezuela habilitó a su equipo especializado en primeros auxilios psicológicos a través de su Línea de Atención Psicológica (Lapsi), que funciona diariamente de 8 am a 2 am por el número de 0424-290.73.38.

En el caso del estado Anzoátegui, también se pueden encontrar a 14 psicólogos voluntarios a través de los números: 0414-190.25.33, 0414-372.75.55, +54 9 11 3854-8465, 0424-877.77.06, 0412-391.43.55, 0414-999.39.18, 0412-194.22.20, 0412-023.79.03, 0412-838.02.81, 0412-162.40.25, 0424-835.00.44, 0424-829.94.83, 0416-917.55.94, 0424-899.92.96.

Asimismo, mediante las redes sociales del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital también se pueden encontrar los números de atención de más de diez especialistas listos para apoyar psicológicamente a los ciudadanos

Puerto La Cruz / Valeria Bermúdez

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