Psicólogos del país habilitan líneas de atención gratuitas tras terremotos

Tras los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio, varios psicólogos del país se han sumado a prestar servicios gratuitos de atención psicológica para los venezolanos.

De acuerdo con la organización Psicólogos Sin Fronteras, las situaciones de desastres naturales pueden generar reacciones emocionales, cognitivas, conductuales y físicas internas, que varían según la persona y se presentan de diversas maneras como molestias físicas, tristeza, dificultades para dormir o concentrarse y vacío.

Por ello, el objetivo de estas líneas de apoyo es promover y proveer espacios seguros donde se brinden herramientas para contener cuadros de pánico, ansiedad y estrés, así como ofrecer acompañamiento a quienes lo necesiten.

Entre las organizaciones que se sumaron a esta iniciativa se encuentran Psicólogos Sin Fronteras (@psfvenezuela), el Colegio de Psicólogos de Anzoátegui (@col.psic.anzoategui), el Colegio de Psicólogos del Distrito Capital (@colpsicocapital), la Federación de Psicólogos de Venezuela (@fpv_ve) y PsicoData Venezuela (@psicodatavzla).

Números de atención psicológica:

Psicólogos sin fronteras activó ocho números de profesionales dentro del país para poder ayudar a la población: 0422-510.30.00, 0424-305.06.78, 0414-115.45.98, 0412-309.27.01, 0414-234.36.95, 0414-467.35.35, 0426-518.83.43 y 0414-248.99.01.

De parte de Psicodata, la línea funciona de jueves de 8:00 am a 5:00 pm mediante los contactos: 0414-121.78.82 y 0424-172.39.81.

La Federación de Psicólogos de Venezuela habilitó a su equipo especializado en primeros auxilios psicológicos a través de su Línea de Atención Psicológica (Lapsi), que funciona diariamente de 8 am a 2 am por el número de 0424-290.73.38.

En el caso del estado Anzoátegui, también se pueden encontrar a 14 psicólogos voluntarios a través de los números: 0414-190.25.33, 0414-372.75.55, +54 9 11 3854-8465, 0424-877.77.06, 0412-391.43.55, 0414-999.39.18, 0412-194.22.20, 0412-023.79.03, 0412-838.02.81, 0412-162.40.25, 0424-835.00.44, 0424-829.94.83, 0416-917.55.94, 0424-899.92.96.

Asimismo, mediante las redes sociales del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital también se pueden encontrar los números de atención de más de diez especialistas listos para apoyar psicológicamente a los ciudadanos

Puerto La Cruz / Valeria Bermúdez