Protestas por electricidad y agua vuelven a cerrar vías en Cumaná

Las fallas en los servicios públicos volvieron a llevar a habitantes de distintos sectores de Cumaná, capital del estado Sucre, a las calles durante el lunes 5 de octubre, con cierres de vías y manifestaciones en reclamo por las interrupciones del suministro eléctrico y la falta de agua potable.

Uno de los puntos de protesta se ubicó en las inmediaciones del puente de El Peñón, en la avenida Carúpano, donde residentes interrumpieron el tránsito vehicular y recurrieron a la quema de cauchos y al toque de cacerolas como medida de presión.

Conductores también reportaron una segunda manifestación en las cercanías de Exproagua, junto al acceso a la comunidad de Santa Ana, lo que generó restricciones para quienes transitaban por esa vía.

Los vecinos señalaron que el servicio eléctrico fue suspendido después de las 11:00 de la mañana y restablecido alrededor de las 5:20 de la tarde. Sin embargo, aseguraron que pocos minutos después volvió a interrumpirse.

Reclamos que se repiten

Las manifestaciones también se extendieron durante la noche hacia otros sectores de la ciudad. Pasadas las 10:00 pm, habitantes de La Matica y Brisas del Golfo se concentraron en la vía pública para reclamar por una prolongada jornada sin electricidad.

Los residentes afirmaron que permanecían sin energía desde el mediodía, mientras enfrentaban, además, dificultades para tener agua en sus viviendas.

En El Puente de El Peñón, los manifestantes denunciaron interrupciones eléctricas que, según sus testimonios, pueden alcanzar las seis horas diarias. A este reclamo sumaron la ausencia de agua potable por tubería, que algunos vecinos aseguran padecer desde hace aproximadamente siete meses.

La frecuencia de estas acciones también ha aumentado en las últimas semanas. Según reportes de residentes, durante los últimos 15 días se han registrado protestas nocturnas en distintos municipios del estado Suc1erore, principalmente asociadas a las fallas en el suministro eléctrico.

Las comunidades mantienen el llamado a las autoridades para que se informe sobre las interrupciones y se adopten medidas que permitan regularizar ambos servicios.

Cumaná / Lino Castañeda