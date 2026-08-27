Protección Civil reporta daños en varios municipios de Lara tras paso de ondas tropicales

Tras el registro de precipitaciones de intensidad variable, ráfagas de viento y descargas eléctricas durante la tarde y noche del pasado miércoles 26 de agosto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se activó de manera inmediata en el estado Lara para atender de manera oportuna las incidencias presentadas en la región.

Contexto atmosférico

La información fue suministrada por Luis Mujica, director de Protección Civil del estado Lara, quien detalló que estas perturbaciones atmosféricas son producto directo del paso de la onda tropical número 41, la interacción con el sistema de convergencia intertropical y la aproximación de la onda tropical número 42, generando volúmenes importantes de agua en gran parte de la entidad.

Principales afectaciones registradas

Los fenómenos atmosféricos provocaron diversas incidencias a lo largo de los municipios de la región. Entre los reportes oficiales figuran la caída de árboles en los municipios Palavecino e Iribarren, así como la voladura de techos de viviendas en las parroquias Unión, Cují y Tamaca del municipio Iribarren, y en la parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres.

Adicionalmente, se observaron saturaciones temporales en los sistemas de drenaje del centro de Barquisimeto debido al alto volumen de agua acumulado durante las precipitaciones.

Despliegue de seguridad y atención permanente

Cumpliendo con las orientaciones impartidas por el gobernador Luis Reyes Reyes, los funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, en articulación permanente con los Cuerpos de Bomberos, Protección Civil y la Guardia del Pueblo, continúan desplegados y monitoreando de forma continua toda la región para solventar las incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Líneas de emergencia habilitadas

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y reportar cualquier eventualidad o situación de emergencia a través de las siguientes líneas telefónicas oficiales:

0251-2544889

0251-2543965

VEN 911 (Línea nacional de emergencias)

Lara / El Impulso