Protección Civil ascendió a rangos superiores a unos 416 funcionarios en el estado Sucre

Unos 416 hombres y mujeres al servicio de Protección Civil (PC) en el estado Sucre fueron ascendidos a su rango inmediato superior, como parte del cierre de las actividades que se cumplieron en la entidad durante el 24 aniversario del organismo.

Edward Vivas, director de PC y jefe de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) en el estado, destacó que se trata de un acto de justicia para estos servidores públicos que dan lo mejor de sí para atender a la gente.

El acto, que se realizó en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, contó con la presencia de las autoridades regionales y locales en el área de administración de desastres.

Vivas señaló que trata de reconocer la labor de quienes están en la calle, noche y día, trabajando. “Es justo que quienes trabajan por nuestro pueblo reciban su reconocimiento”.

Formación

Agregó que seguirán adelante con la formación, para incrementar la capacidad de respuesta. “Tenemos previsto seguir con la capacitación de nuestros funcionarios, para lo cual la gobernadora Jhoana Carrillo está comprometida con la institución. La idea es que se formen como los mejores funcionarios del estado y del país”.

En materia del trabajo que esperan realizar en 2026, Vivas aparte de la formación, indicó que se está recibiendo dotación para dar respuesta a la gente.

Sucre / Corresponsalía Carúpano