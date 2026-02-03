Propuesta de Orden del Día de la AN para este martes no incluye discusión sobre la Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional (AN) difundió a través de X su propuesta de Orden del Día para la Sesión Ordinaria de este martes 3 de febrero, que tendrá lugar a las 2:30 de la tarde en el Palacio Federal Legislativo.

Pese a las expectativas, en la misma no se menciona nada referente a la Ley de Amnistía anunciada el pasado viernes por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Como primer punto, la AN discutirá sobre un Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana. Por otro lado, se autorizará el nombramiento de María Elena Uzzo como embajadora en la República Italiana.

El parlamento también abordará un Proyecto de Acuerdo en ocasión de cumplirse 231 años del natalicio de Antonio José de Sucre.

Caracas / Redacción web