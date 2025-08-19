Presidente del Cleanz presentó balance legislativo del 2025

Este martes, el presidente del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), Andrés Márquez, presentó un balance del trabajo realizado en el primer semestre del 2025, para dar inicio al receso legislativo que culmina el próximo 15 de septiembre.

Acompañado de la mayoría de los legisladores, Márquez dio a conocer que durante este tiempo realizaron 29 sesiones ordinarias, 15 extraordinarias y la aprobación de 12 acuerdos de cámara.

De igual manera, indicó que aprobaron 22 créditos adicionales para un total de 83.470.646,16 bolívares y siete traspasos de partida que suman 48.071.256,33 bolívares.

Destacó que en este periodo fue aprobada la Ley para la Práctica de la Medicina Ancestral Integrativa y Complementaria del estado Anzoátegui, un proyecto que fue propuesto por la Comisión de Pueblos Originarios.

Comisión

De acuerdo a Márquez, la Comisión Delegada encargada de sesionar durante el receso para la aprobación de créditos especiales para obras y proyectos que beneficien a la entidad, está conformada por su persona, acompañado de Marina Martínez, Rossy Totesaut, Mariángel Lima y Gilberto Bucán.

Se conoció que una vez se retomen las labores con normalidad, en lo que resta de año tienen pensado, entre otras cosas, debatir y aprobar la Ley de Parques Tecnológicos, la Ley de Reciclaje y la Ley de Presupuesto para el 2026 del gobernador Luis Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez