Presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano llamó a consolidar el turismo y proyectos energéticos

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, estado Sucre, Alejandro Prosperi, anunció que tienen planes conjuntos para impulsar el turismo en la entidad, para lo cual vienen trabajando con la organización que agrupa a los operadores del área. “Decidimos hacer equipo y vamos a dar prioridad a lo que es el tema turismo”.

Sumó al impulso de la economía local sus propuestas para que se desarrolle la actividad petrolera, que considera "son el futuro de Sucre", con apego y respeto al tema ecológico. “Queremos respetar lo que es la península de Paria y la sierra de La Cerbatana, que no podemos acabarlas por un desarrollo sin orden”.

Prosperi señaló que el porvenir del estado está en esa área, pero bien organizado, para que no se destruya la tierra y las plantaciones de cacao y otras especies que se dan en la zona de Paria.

Apoyo

Considera que hay que llamar a una inversión extranjera ordenada, “inversionistas, trabajadores y el Estado, que tiene que legislar para estar claro y apoyar la propiedad privada, que es un derecho”. Al respecto, recalcó que hay que evaluar para crear seguridad al inversionista.

El dirigente gremial, quien también preside en Sucre el grupo de empresas Prosperi, auguró un año 2026 exitoso e invitó a las autoridades regionales y locales, y en especial a las del área de seguridad, a brindar resguardo a la gente.

Señaló que 2025, pese a algunos problemas delictivos, fue un año tranquilo y la labor de seguridad es fundamental para lograr el bienestar de la gente.

Sucre / Corresponsalía Carúpano