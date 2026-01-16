Presidenta encargada anunció creación de dos Fondos Soberanos para protección social e infraestructura con nuevos ingresos por venta de crudo a EE.UU.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de dos Fondos Soberanos estratégicos destinados a canalizar las divisas provenientes de la cooperación energética con Estados Unidos para la recuperación económica del país, con el objetivo de fortalecer la protección social, mejorar los servicios públicos e impulsar el desarrollo económico y social de Venezuela.

Durante su discurso en el parlamento nacional con motivo del mensaje anual del Ejecutivo, Rodríguez informó que el primer fondo estará orientado a la Protección Social, para garantizar que los recursos lleguen directamente a hospitales, escuelas, alimentación, vivienda y al ingreso de los trabajadores.

El segundo será el Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios, enfocado en agua, electricidad y vialidad, áreas fundamentales para el bienestar del pueblo y la actividad productiva nacional.

Luego de la detención de presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores la madrugada del 3 de enero, las relaciones entre la Casa Blanca y Miraflores se han estrechado en el plano económico, permitiendo el establecimiento de nuevos acuerdos con empresas transnacionales para la extracción y venta de crudo, lo que generará un mayor ingreso de divisas para el país.

Rodríguez precisó que ambos fondos contarán con una plataforma tecnológica de transparencia, diseñada para asegurar el uso eficiente de los recursos, sin burocracia, corrupción ni indolencia administrativa. “Las divisas que ingresen a la República deben convertirse en bienestar directo para el pueblo venezolano”, subrayó.

Apuntó que en 2025 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) alcanzó una producción de 1 millón 200 mil barriles diarios y explicó que los resultados provienen del “nuevo modelo Chevron”.

“El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la Ley Antibloqueo. Si ustedes se dan cuenta, ese modelo Chevron (empresa de EE.UU.) tiene un tope de producción porque no le autorizaban las licencias, comprometer recursos frescos en la inversión, sino de las ganancias y de los dividendos que sacaban de la producción con Pdvsa (…) Chevron y Pdvsa somos socios en tres campos. El despegue verdadero se da con el modelo de los llamados Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos. Lo conocen coloquialmente como los CPP. Es un modelo que está previsto en la Ley Antibloqueo. Y a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanas a los 900 millones de dólares en el año 2025 y se permitió llegar al millón 200 mil barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo”, explicó Rodríguez en la AN.

La presidenta encargada anunció la entrega ante el parlamento del Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar el modelo Chevrón. “La intención es que lo modelos productivos que están en la Ley Antibloqueo sean blindados en nuestra Ley de Hidrocarburos y que se permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Gran logro del año 2025”, dijo.

Nuevas leyes

La mandataria presentó un proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, orientado a proteger a los consumidores mediante un sistema de precios acordados, así como una Ley Orgánica para la Aceleración de Trámites, que permitirá eliminar obstáculos administrativos que frenen inversiones y gestiones ciudadanas.

Durante el acto, Rodríguez hizo un llamado a todos los sectores políticos del país a dejar de lado el extremismo y la confrontación. “Lo pido como venezolana: el pueblo espera de nosotros altura política, convivencia y respeto”, expresó.

Ratificó la defensa de la soberanía y convocó a la unión nacional. “Que Venezuela sea siempre nuestra inspiración y que no tengamos otra divisa que no sea la unidad”, afirmó, al llamar al pueblo y a la dirigencia política a colocar los intereses del país por encima de cualquier diferencia.

Subrayó que el año pasado se logró el fortalecimiento de la democracia directa, con una inversión aproximada de 280 millones de dólares en más de 35 mil proyectos ejecutados por comunas y consejos comunales.

Asimismo, informó que Venezuela alcanzó una tasa de tres homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio regional, consolidando un clima de paz y estabilidad. En materia de servicios públicos, señaló la incorporación de 5 mil megavatios al sistema eléctrico nacional, un incremento del 110 % en el suministro de agua, y la atención de más de 7,3 millones de casos a través del sistema 1x10 del Buen Gobierno.

También destacó la recuperación del empleo formal, la disminución de la mortalidad materna y neonatal, y el aumento del 70 % en la colocación de asfalto, impulsado por la producción nacional.

