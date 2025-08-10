Presidenta de Honduras expresa apoyo a Nicolás Maduro y rechaza acusaciones en su contra

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, manifestó el respaldo del Estado hondureño al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado por EE.UU. de ser un líder narcotraficante, y expresó su solidaridad frente a lo que calificó como “ataques infundados”.

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro”, afirmó Castro en un mensaje en redes sociales.

La mandataria expresó además su “plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto”.

Afirmación

Castro también reafirmó que Honduras mantiene un “respeto irrestricto” al principio de autodeterminación de los pueblos y al Derecho Internacional.

El pasado 27 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Maduro de ser “el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles” y “responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

Un toque de polémica

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Tegucigalpa / EFE