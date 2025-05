Presencia: una película aterradora contada desde la perspectiva de un fantasma

“Te aterroriza y luego te deja el corazón por el suelo”. Esta es la crítica de la compañía multimedia estadounidense Bloody Disgusting que se convierte en una acertada advertencia y, al mismo tiempo, define completamente la esencia de "Presencia", un nuevo largometraje que promete estremecer al público.

La aterradora película relata lo que ocurre cuando una familia disfuncional comienza a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa en los suburbios, convenciéndose, poco a poco, de que no están solos.

MundoDPelícula trae a los cines de Venezuela este inusual thriller que “pone de cabeza el subgénero de la casa embrujada” (Dread Central) a partir del 1 de mayo. Desde una perspectiva innovadora contada enteramente desde el punto de vista de un fantasma, esta película juega con pocas locaciones dentro de una casa de la manera más ingeniosa, pasándose por todo tipo de planos que, al mismo tiempo, hacen un guiño a las películas de metraje encontrado (o falso documental) para asegurar una experiencia visual inmersiva que convierte al observador en un personaje más de la historia.

Asimismo, este largometraje parte de un concepto original y evolucionado después de que su director (Steven Soderbergh) y guionista (David Koepp) intercambiaran experiencias paranormales personales, apuntando a una historia tan aterradora y estremecedora como desgarradora y reflexiva.

Trabajo

"Presencia" cuenta con un equipo de producción experimentado que es liderado por el ganador del Oscar en 2001 Steven Soderbergh, acompañado de David Koepp, uno de los guionistas más exitosos de Hollywood, conocido por su trabajo en Jurassic Park, Spider-Man, Mission: Impossible, Panic Room, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull y de más. Igualmente, un elenco de primer nivel integrado por Lucy Liu (Charlie’s Angels, Kill Bill, Chicago, Set It Up y Shazam! Fury of the Gods), Chris Sullivan (This Is Us, Guardians of the Galaxy Vol. 2 y Stranger Things) y los actores en ascenso Callina Liang, Eddy Maday y West Mulholland, trabajan en conjunto para transmitir toda la autenticidad de un entorno de tensión psicológica.

Con 88% de reseñas positivas en el “tomatómetro” de Rottem Tomatoes, esta cinta respalda el interés del público por las producciones de fórmula novedosa que vayan más allá de sustos o historias predecibles. Así es como "Presencia" se consolida como una “experiencia única” de “conflictos intrigantes” que logra generar en el espectador una creciente curiosidad, inquietud, tensión y conmoción sin hacer uso de actividades paranormales desmesuradas.

Por tal motivo, la crítica la respalda como: “Magníficamente editada, filmada y actuada, Presence es inteligente, minimalista, contemporánea, nada irónica y aterradora” (Adams, T. AARP Movies), “Es tan compacto, inteligente y elegante que se siente discretamente trascendental. Sin renunciar a todo, te da todo lo que necesitas” (Zacharek, S. TIME Magazine) y “(…) es espinosa e hiere engañosamente profundo, como un rasguño que parece una herida superficial hasta que no deja de sangrar” (Spilde, C. Salon.com).

Balanceando con armonía una narrativa que mezcla emociones explorando profundamente las dinámicas familiares, esta cinta llega al país para hacer al público parte de una historia que promete una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora.

¿Te atreves a descubrir qué hay detrás de eventos difíciles de explicar? ¡No te pierdas Presencia a partir del 1 de mayo en tu cine favorito! Para más información, imágenes y videos de este y otros estrenos, visita @mundodpelicula en las redes sociales y comparte tu experiencia.

Caracas / Redacción web / Nota de prensa