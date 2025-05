Portocruzanos ahora gastan en pasaje, mínimo, Bs 2 mil al mes si sólo usan carros por puesto

Luego de que fueran ajustadas las tarifas en las distintas modalidades del transporte público, más de un habitante de Puerto La Cruz comenzó a sacar cuentas para poder cubrir este gasto habitual sin "descuadrar tanto el presupuesto".

Sobre todo quienes se ven obligados a utilizar carros por puesto -en la mayoría de las rutas hay más carritos que autobuses- porque el precio del pasaje quedó fijado en Bs 50.

Es decir, un usuario que sólo utilice esta modalidad de transporte gastaría 100 bolívares para ir a su destino y regresar luego a casa. En principio parece accesible, pero cuando este cálculo es llevado a una semana (Bs 500 si sale de lunes a viernes) o a 15 días (Bs 500) ya el gasto comienza a notarse con fuerza.

Y ni hablar si el usuario saca la cuenta de cuánto gastaría al mes, pues si sólo se toman en cuenta salidas de lunes a viernes serían 2 mil bolívares, lo cual se traduce en 22,54 dólares, tomando como base la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) que para este 6 de mayo de ubicaba en $88,72.

"Yo recuerdo que hace como cuatro o cinco años, cambiaba 5 o 10 dólares y tenía pasaje para tres semanas o un mes, ahora eso es imposible, porque en mi caso también salgo los fines de semana a hacer diligencias o cualquier otra cosa, y esos días también suman. Si a eso le agregamos que a veces uno se regresa en la noche, ya el gasto aumenta, porque suben el pasaje un poco. No entiendo en qué momento empezamos a gastar tanto dinero en pasaje", comentó el usuario Jorge González, habitante de Chuparín.

Mayor complicación

Si para una persona es difícil cubrir este gasto, para quienes lo hacen doble o triple es aún más complicado. Este es el caso de los que tienen uno o dos hijos y ambos deben ser trasladados a sus colegios de lunes a viernes.

"Para mí ha sido una locura esto del pasaje desde hace tiempo. Cada vez que aumentan tiemblo. Me ha tocado pedirle a uno de mis hermanos que me busque a las niñas en el colegio cuando no tengo para el pasaje. En mi caso es rudo porque tengo dos chamas, más mi pasaje diario", comentó la ingeniero Adriana Rivas.

Y no es para menos la preocupación de la profesional, pues en dos personas el gasto se duplica a Bs 200 diarios, Bs 1.000 semanales, Bs 2.000 mil quincenales y Bs 4.000 mensuales.

Si se agrega un hijo más todo aumenta de la siguiente manera: Bs 300 diarios, Bs 1.500 semanales, Bs 3.000 quincenales y Bs 6.000 mensuales.

Gaceta

Cabe mencionar que según la nueva gaceta, el pasaje en carritos quedó en Bs 50, mientras que en autobús fue fijado en Bs 25.

No obstante, según cifras de la dirección de Transporte de Sotillo, en Puerto La Cruz más del 80% de las líneas se encuentran compuestas principalmente por carros por puesto.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez