Policía dispersa a golpes en Kenia una protesta contra ataque de EEUU en Venezuela

Cerca de una quincena de personas intentaron manifestarse este miércoles ante la embajada de Estados Unidos en Nairobi contra el ataque de Washington en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, pero la Policía les cortó el paso y los dispersó a golpes.

Los manifestantes reunidos cerca de la misión diplomática, en el acomodado barrio de Gigiri (norte), sostenían pancartas con mensajes como "Quitad las manos de Venezuela", "Muerte al imperialismo estadounidense", "Liberad a Cilia Flores" (diputada y esposa de Maduro, también capturada) o "Yanqui, vete a casa".

Asimismo, coreaban consignas como "Larga vida al espíritu de Hugo Chávez" y "Kenianos contra el imperialismo".

Ante la pequeña concentración, cerca de treinta agentes de Policía se desplegaron para impedir al grupo avanzar hacia la embajada y, aunque inicialmente dialogaron con los manifestantes, en poco tiempo empezaron a dispersarlos con fuertes golpes de porra y bastón y con bofetones, sin ninguna provocación previa.

"Estamos aquí para defender la soberanía y la independencia. Nuestra manifestación de hoy ante la embajada de EE.UU. es un desafío ante la arrogancia del imperio estadounidense y es para decir claramente que África se solidariza con Venezuela", declaró a EFE Booker Ngesa Omole, secretario general del Partido Comunista Marxista de Kenia (CPMK), una escisión del Partido Comunista de Kenia (CPK).

"África ha sufrido mucho a manos, no solo del colonialismo, sino también del neocolonialismo. Por eso no podemos quedarnos callados cuando Venezuela está siendo atacada", añadió Omole, cuya organización impulsó la protesta junto con otros movimientos minoritarios de izquierdas.

El activista también criticó al Gobierno de Kenia, tradicional aliado de Washington en África oriental, y lamentó que los kenianos han sido víctimas de "propaganda".

Estos manifestantes se unieron así a otras protestas que han tenido lugar alrededor del mundo contra la captura de Maduro y el ataque de EE.UU., como las recientes concentraciones en Lisboa, Roma -donde hubo tensiones con manifestantes opuestos-, Tegucigalpa (Honduras) o Pretoria (Sudáfrica).

Después de la agresión de Washington, la Unión Africana (UA) pidió respeto al orden internacional, si bien evitó condenar directamente los hechos, mientras los gobiernos de algunos países africanos se mostraron mucho más contundentes, como Sudáfrica, que señaló que el ataque "socava (…) el principio de igualdad entre naciones", y Ghana, para la que las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, "evocan la época colonial e imperialista".

Maduro y Flores comparecieron en Nueva York el pasado día 5 ante un tribunal federal, donde ambos se declararon inocentes de todos los cargos de narcotráfico.

Venezuela quedó bajo el mandato de la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, que el lunes juró su nuevo cargo de presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo.

Nairobi / EFE