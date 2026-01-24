Plataforma Unitaria insta al Gobierno venezolano a publicar "listado detallado" de 626 excarcelados

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) instó este sábado al Gobierno a publicar un "listado detallado" de las excarcelaciones de presos políticos en las últimas semanas, después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cifrara en 626 las personas que han sido liberadas.

En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado "de manera rigurosa" la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, "permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas".

"La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas", explicó la agrupación política.

Asimismo, la PUD difundió su lista de excarcelaciones verificadas e informó que será enviada, junto a su registro de presos políticos en el país, al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, con quien la mandataria encargada aseguró que hablará para pedir que verifique las liberaciones.

De igual forma, exigió el cese del que calificó como "perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas" y pidió que se proceda a la liberación "masiva e incondicional" de todos los presos políticos.

Este viernes, al encabezar en el palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) la instalación del Programa para la convivencia y la paz, la presidenta encargada afirmó que 626 personas han sido excarceladas en el país y dijo que el lunes hablará telefónicamente con el alto comisionado para que verifique, a través de su oficina, las listas de liberados.

Caracas / EFE