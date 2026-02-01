Plataforma Unitaria espera que llegada de diplomática de EE.UU. marque una nueva etapa

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hizo votos este sábado para que la llegada de la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en el país, Laura Dogu, marque el inicio de una nueva etapa en la "compleja situación" que atraviesa la nación.

"Esta alianza política está lista y a la orden para profundizar el trabajo conjunto en favor de una transición democrática en Venezuela", señaló la coalición en un mensaje publicado en X.

Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió, a través de su cuenta en X, dos fotografías de Dogu descendiendo del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El canciller venezolano, Yván Gil, informó que recibió en Caracas a Dogu para marcar una hoja de ruta de trabajo "en asuntos de interés bilateral".

A través de un mensaje en Telegram, Gil dijo que también se abordará y resolverán las diferencias existentes por "la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional".

Caracas / EFE