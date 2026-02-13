Plan Parroquial de Recolección de Desechos en Cumaná recolectó unas 11 mil toneladas en enero

A través del cumplimiento del Plan Parroquial de Recolección de Desechos Sólidos del Servicio Autónomo Municipal de Saneamiento Ambiental (Serviamsa), la Alcaldía de Cumaná en el estado Sucre, gestionó la recolección efectiva de basura en la jurisdicción, durante el mes de enero.

De acuerdo con la información emitida por el gobierno municipal, en la semana comprendida entre 12 y el 18 de enero, la institución recolectó 4786 toneladas de residuos, mientras que, del 19 al 25 de enero, se efectuó el acopio de 4040 toneladas de desechos.

Del 26 de enero al 01 de febrero, se recogieron 3115 toneladas de basura, para un total de 11.941 toneladas de basura en las siete parroquias del municipio Sucre.

Desde principios de 2026 se aplica en el municipio el referido plan, con la puesta en servicio de puntos de recolección, instalación de contenedores y ejecución de horarios para el paso de los equipos, en un esfuerzo por optimizar la red de recolección de desechos sólidos y promover el saneamiento de los espacios públicos de la jurisdicción.

Sucre / Corresponsalía