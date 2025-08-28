Plan de asfaltado atendió vialidad urbana de Carúpano en estado crítico

El plan de asfaltado que ejecuta la Alcaldía de Bermúdez en conjunto con el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Sucre, atendió entre miércoles y jueves las calles Acosta, hasta el mercado municipal; Colombia, El Calvario, y varias transversales, con carpetas asfálticas y bacheo.

En la intersección de las calles Carabobo con El Calvario y la calle Acosta colocaron 70 toneladas métricas de material asfáltico.

Las labores se realizan sobre todo en trazados intervenidos para la rehabilitación de colectores caídos.

En este sentido, trabajadores del Instituto Autónomo Municipal para los Servicios Públicos (Iampserp) realizaron el acondicionamiento y replanteo del espacio donde fueron reparados colectores de aguas servidas, dejando la vía lista para el asfaltado.

Estas labores también se desarrollaron en la calle Colombia, a la altura del cruce con Güiria y Cantaura, así como en el tramo que va hasta el terminal de pasajeros de la ciudad, que se encontraba en situación crítica.

Se prevé que unos 25 puntos urbanos serán atendidos en la primera fase del plan, debido a las malas condiciones en que se encuentran las carreteras en esas zonas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano