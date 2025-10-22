miércoles
, 22 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Piden mediación de la Defensoría del Pueblo para ampliar número de máquina de la Unidad de Diálisis

octubre 22, 2025
La Unidad de Diálisis del hospital Santos Dominicci atraviesa por una crisis sostenida/ Foto: Corresponsalía

El nefrólogo y coordinador de la Unidad de Diálisis del Seguro Social, que funciona en el hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, en el estado Sucre, Carlos Ponce, pidió la intermediación de la Defensoría del Pueblo para que se aumente el número de máquinas con las cuales atienden a los pacientes de la dependencia.

Como ya han denunciado pacientes y sus familiares, sólo seis máquinas están operativas, de las 12 recomendables para el número actual de casos, que llega a 36.

El déficit ha ocasionado que los pacientes reciban sólo dos horas de tratamiento por sesión, lo cual disminuye sus capacidades y los expone a infecciones y descompensaciones.

Delegado

El comunicado, dirigido a Juan Arango, defensor delegado del pueblo en Bermúdez, recomienda su mediación para que se adquieran nuevas máquinas, para “garantizar el derecho a la salud de los pacientes”.

Las nuevas máquinas permitirían que se aumente el número de horas requeridas para este delicado tratamiento, lo cual garantizaría a los pacientes mejor calidad y esperanza de vida.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

 ET 

 ET 

