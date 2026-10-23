Piden analizar agua del embalse que abastece a Aragua y Santa Ana

Esta semana se encendieron las alarmas entre los habitantes de los municipios Aragua y Santa Ana, ubicados en la zona centro del estado Anzoátegui, quienes están preocupados por la tonalidad verdosa que presenta el agua del embalse La Estancia, el cual surte a ambas jurisdicciones.

En Aragua de Barcelona reportan que los sectores que han sido surtidos en los últimos días, entre ellos, Libertad, San Pedro y Barrio Sucre, el líquido tiene esa característica y señalan que también han percibido que tiene mal olor.

En Aragua los vecinos han tomado muestras del agua que están recibiendo en sus hogares.

Una situación similar están observando los residentes del Urbanismo Orocopiche I, en Santa Ana, lo que ha generado zozobra y angustia en la población.

Urgen a las autoridades municipales, a la Hidrológica Venezolana (Hidroven) y al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a inspeccionar el embalse y realizar los estudios y análisis necesarios para determinar que el agua es apta para el consumo humano y no representa un riesgo para su salud.

Santa Ana / Danela Luces