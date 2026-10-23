Piden analizar agua del embalse que abastece a Aragua y Santa Ana

Esta semana se encendieron las alarmas entre los habitantes de los municipios Aragua y Santa Ana, ubicados en la zona centro del estado Anzoátegui, quienes están preocupados por la tonalidad verdosa que presenta el agua del embalse La Estancia, el cual surte a ambas jurisdicciones.
En Aragua de Barcelona reportan que los sectores que han sido surtidos en los últimos días, entre ellos, Libertad, San Pedro y Barrio Sucre, el líquido tiene esa característica y señalan que también han percibido que tiene mal olor.
Una situación similar están observando los residentes del Urbanismo Orocopiche I, en Santa Ana, lo que ha generado zozobra y angustia en la población.
Urgen a las autoridades municipales, a la Hidrológica Venezolana (Hidroven) y al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a inspeccionar el embalse y realizar los estudios y análisis necesarios para determinar que el agua es apta para el consumo humano y no representa un riesgo para su salud.
Santa Ana / Danela Luces