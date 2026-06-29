Petroleros crearon centro de acopio para beneficiar a damnificados por terremotos

Petroleros del estado Anzoátegui crearon un centro de acopio de insumos para apoyar a los damnificados que dejó el doble terremoto del pasado 24 de junio.

José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), precisó que el punto de recolección funciona en la sede del Club Petroamigo, en la urbanización Gulf de Puerto La Cruz, municipio Sotillo.

Señaló que el espacio estará activo los días lunes, miércoles y viernes, desde las 8:00 am hasta las 12:00 del mediodía.

Objetivo

"Tendremos este centro de acopio para que los trabajadores, de forma autónoma, nos solidaricemos con nuestros hermanos. Hay una gran cantidad de fallecidos, miles de heridos y personas sin hogar", comentó.

Además, Bodas hizo un llamado al movimiento sindical petrolero a crear más centros de acopio de insumos para brindar ayuda a todas las personas afectadas por los movimientos sísmicos.

"Ya veníamos con una tragedia social y con este terremoto se profundizó, así que máxima solidaridad con nuestros hermanos", finalizó el sindicalista.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez