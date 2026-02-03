Pesistas de Venezuela tendrán calendario exigente en 2026

La Federación Venezolano de Levantamiento de Pesas (FVLP) presentó el calendario de actividades 2026 cargado de competiciones nacionales e internacionales, sin dejar de lado la masificación y actualización del talento humano con el objetivo de garantizar la continua evolución de esta disciplina.

Según Felipe Ramírez, integrante del departamento de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte), el cronograma nacional inició el pasado 10 de enero en Caracas con la evaluación nacional para las categorías juveniles y junior, con el propósito de seleccionar a los atletas que tendrá acción en las competiciones internacionales de la categoría para el 2026.

Las actividades de principio de año continúan el 10 de febrero con la evaluación nacional de mayores que también se desarrollará en la capital del país. Posteriormente, del 23 al 29 de marzo, se llevará a cabo en Caracas el clasificatorio para los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2026, y del 03 al 09 de mayo, se efectuará el Campeonato Nacional sub-23 y Mayores, que servirá como selectivo para los Juegos Suramericanos de Mayores.

Más eventos

En junio, la halterofilia tiene en agenda los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2026, y el Nacional sub-17, que será selectivo para el Campeonato Panamericano de la categoría.

De igual manera, en agosto, los pesistas criollos competirán en XX Juegos Nacionales Estudiantiles, siguiendo el plan nacional de del deporte y el desarrollo de las categorías base.

Las competencias nacionales se reanudarán del 19 al 24 de septiembre con el Campeonato Nacional sub-15, del que saldrán la selección para competir en el Campeonato Suramericano que se realizará en Chile 2026.

Para finalizar el cronograma nacional, en el mes octubre será el turno de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Universitarios en Mérida, para culminar luego con los IV Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026.

La FVLP también contempló eventos de preparación para las citas internacionales en búsqueda de la mejor forma competitiva.

Este cronograma inicia con un campamento júnior del 20 de marzo al 20 de abril en Cali, Colombia, con la mira puesta en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizará del 22 al 26 de abril.

Torneos internacionales

Durante el mes de mayo, se llevarán a cabo los VI Juegos Deportivos ALBA en Venezuela; y el Campeonato Panamericano de Mayores en Panamá, que será selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

De igual forma, del 2 al 8 de mayo, la atención se centrará en el Campeonato Mundial Júnior IWF en Ismailia, Egipto, y del 22 al 26 de junio, en el Campeonato Mundial sub-17 en Guayaquil, Ecuador

La preparación de alto rendimiento continuará en julio con un campamento del 8 al 22 enfocado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de junio al 8 de julio en Santo Domingo, República Dominicana.

Asimismo, del 25 al 30 de julio, se realizará la Copa Lejano Oriente y un tope de preparación para los Juegos Suramericanos de Mayores en Santa Fe, Argentina que se disputarán del 13 al 17 de septiembre.

Clasificatorio olímpico

La temporada internacional proseguirá con el Campeonato Mundial Mayores IWF clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028, en Ningbo, China, del 27 de octubre al 8 de noviembre; y los V Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, del 1 al 30 de noviembre.

Para cerrar el año, del 7 al 12 de diciembre los pesistas criollos acudirán al Campeonato Suramericano sub-15, sub-17, Juvenil y Mayores en Santiago, Chile.

Caracas / Redacción Web