Personal de Estados Unidos arribó a La Guaira para iniciar apoyo humanitario (+Fotos)

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, informó en la red social X que este lunes recorrió el bique USS Fort Lauderdale, que cuenta con personal del Comando Sur de su país. Estos funcionarios militares se encargarán de realizar labores humanitarias en el estado La Guaira, que fue una de las zonas más devastadas por el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio de 2026.

Barrett inspeccionó las instalaciones del navío en compañía del capitán Jiwan Mack. Durante la visita, Barrett enfatizó el compromiso total de la administración estadounidense para mitigar los daños de la catástrofe.

Historia

"Este buque tiene una larga historia brindando apoyo humanitario. Está proporcionando servicios de movilidad especializados y apoyando a los equipos de búsqueda y rescate mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia crítica que salva vidas", indicó Barrett en el usuario @usembassyve (Embajada de Estados Unidos en Caracas).

"Bajo el liderazgo de @POTUS (cuenta del presidente norteamericano Donald Trump en X), y del @StateDept (Departamento de Estado de Estados Unidos), la respuesta de EE.UU. ante la situación devastadora en Venezuela ha sido rápida, enorme y sin precedentes. Estamos totalmente enfocados en una sola misión: salvar vidas".

Caracas / Redacción Web