Pdvsa denuncia ciberataque en medio de "estrategia" de EEUU para hacerse con su petróleo

diciembre 15, 2025
Pdvsa denunció un supuesto cyberataque en su contra / Foto: Archivo

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció este lunes un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad" lo que, advirtió, se suma a la "estrategia" de Estados Unidos de "hacerse" con el crudo venezolano "por vía de la fuerza".

La denuncia se produce en un momento en el que crecen las tensiones entre EEUU y Venezuela, debido a los ejercicios militares y otras acciones que realizan soldados de la nación norteamericana en el mar Caribe.

Se espera que en las próximas horas, el Gobierno de EEUU, encabezado por Donald Trump, se pronuncie sobre este tema.

Caracas / EFE

