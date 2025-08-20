PCV denuncia "ofensiva" estatal contra movimientos de izquierda

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció la que consideró como una "ofensiva antidemocrática" del Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra "fuerzas populares y de izquierda" que se han mantenido críticas frente a sus políticas.

"El Gobierno pretende mantener una falsa narrativa de que es de izquierda y socialista, mientras persigue, criminaliza y estigmatiza a quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos", dijo el activista Pedro Eusse, en un comunicado.

En ese contexto, el integrante del PCV denunció la "detención arbitraria y desaparición forzada temporal" de los líderes sindicales del estado Aragua (norte) Nelson Torrealba y Roberto Campero, quienes, advirtió, "permanecen incomunicados sin acceso a garantías procesales básicas".

Cuestionamientos

Asimismo, Eusse cuestionó los recientes señalamientos públicos "realizados desde las más altas instancias del poder" contra izquierdistas.

"Se trata de matrices de criminalización que buscan justificar eventuales acciones represivas contra organizaciones y personalidades de izquierda que no se pliegan a la política oficial", subrayó.

En ese sentido, el PCV hizo un llamado a las "fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas de América Latina y del mundo" a mantenerse vigilante ante, lo que describe como, una "nueva arremetida contra los derechos humanos, el sindicalismo y la disidencia política en Venezuela".

El pasado 11 de agosto, Maduro aseguró que Estados Unidos tiene varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que dicen ser de izquierda y chavistas en el país suramericano para "lavarle la cara" a "terroristas", a quienes acusó de ser los responsables de la "destrucción" tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Acusación

Este lunes, el mandatario acusó a la Fundación Rosa Luxemburgo, con sede central en Alemania, de financiar a personas que fueron alguna vez de izquierda o que, aseguró, simulan serlo para "atacar desde adentro" a su Gobierno.

El líder chavista indicó que, de acuerdo a "últimos hallazgos", hay grupos de "infiltrados" que tienen "años simulando ser chavistas".

El mandatario dijo que hay una investigación en "pleno desarrollo" por lo que, sostuvo, no podía dar más detalles de esta información.

Caracas / EFE