PCV alerta que bloqueo de Trump agrava la "profunda crisis" en Venezuela

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alertó este miércoles que el bloqueo del presidente estadounidense, Donald Trump, a los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano agravará la "profunda crisis política, económica y social" de esta nación.

"La orden de 'bloqueo total y completo' a tanqueros petroleros ilegalmente sancionados constituye una abierta y flagrante violación del derecho internacional, agrava deliberadamente la ya profunda crisis política, económica y social que padece el pueblo venezolano y reafirma el carácter criminal de las medidas coercitivas unilaterales", dijo el PCV en un comunicado de prensa.

"Al mismo tiempo, estas agresiones externas han sido utilizadas por la cúpula gobernante de Nicolás Maduro como excusa para imponer una política antiobrera y antipopular, descargando el peso de la crisis sobre las mayorías", añadió el partido que retiró su apoyo a Maduro hace cinco años.

Acción

Este martes, Trump anunció en su cuenta de Truth Social el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque denunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro como una operación para un cambio de régimen.

El republicano aseguró que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

Los comunistas señalaron que las recientes declaraciones de Trump "confirman" que la "agresión" de Washington contra Venezuela y el Caribe "no responde a una supuesta lucha contra el narcotráfico ni a la defensa de la democracia, sino que forma parte de una ofensiva imperialista de recolonización orientada a apropiarse de los recursos naturales, territorios y activos estratégicos de nuestra nación".

Tolda roja condena a la reconolización

El partido además condenó "enérgicamente" lo que consideró como una "maniobra imperialista de recolonización".

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

Caracas / EFE