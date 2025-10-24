PC inspeccionó junto a un equipo de experto estado de los puentes de la ciudad de Cumaná

Funcionarios de Protección Civil (PC) en el estado Sucre, realizaron una revisión de los puentes de Cumaná, capital de la entidad, con el fin de generar un informe que irá a la gobernación, con el fin de tomar decisiones sobre su mantenimiento.

Luis Villalba, director de PC en el municipio Sucre, informó que el organismo, tanto estadal como municipal, conformó un equipo multidisciplinario, con los bomberos, Ven-911, Ministerio de Obras Públicas, los organismos de asistencia y gobernación, para inspeccionar las estructuras.

El informe irá a manos de la gobernadora y de allí a manos del presidente Maduro, para emprender las labores necesarias.

Villalba explicó que se revisaron las condiciones estructurales y los daños que pudieran haber ocasionado las recientes lluvias caídas en la entidad.

“Hasta ahora se han detectado fallas pequeñas, pero los ingenieros elaborarán el informe con la información fidedigna que irá en el informe”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano