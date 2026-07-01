PC Bermúdez enviará a La Guaira a 10 funcionarios evaluadores de daños en estructuras

10 funcionarios expertos en el área de evaluación de daños, enviará Protección Civil (PC) del municipio Bermúdez, estado Sucre, como parte de las comisiones de apoyo del organismo en la zona de desastre de La Guaira por el doble terremoto del pasado 24 de julio.

Carlos Velásquez, coordinador del ente, dijo que los funcionarios de PC han trabajado en las labores de rescate como apoyo de grupos nacionales e internacionales que actúan en Catia La Mar, Caraballeda, Los Corales y Macuto.

Las labores se han centrado en la búsqueda y rescate de personas, recuperación de cadáveres, atención de emergencias. La primera avanzada estuvo conformada por 10 rescatistas, dos médicos y dos enfermeros. El nuevo grupo va a evaluar daños en viviendas y edificios

Explicó que PC Sucre cuenta en la zona con un completo equipo, con camiones de rescate, ambulancias, un quirófano móvil, una carpa que se usa para atención pre hospitalaria, donde atienden los médicos que salieron de Carúpano.

Labor

En el caso de Carúpano, dijo que se iniciaron las labores de inspección de riesgo desde el mismo día del terremoto, cuando se revisaron los bloques de El Muco, El Mangle, Tío Pedro y Augusto Malavé, así como los centros hospitalarios.

También en edificaciones como Fundabermúdez y el hotel Eurocaribe, entre otras estructuras elevadas.

“Se hizo la preliminar en la línea vital: hospital, ambulatorios y el jueves se hizo una evaluación más detallada, al igual que en algunas instituciones educativas”.

Instrucciones

Agregó que en vista de las instrucciones y sucesos nacionales, desde este miércoles iniciaron evaluaciones minuciosas. Ya los centros de salud fueron revisados y el informe está en manos de Fundasalud.

“Aquí ninguna edificación ha sufrido daños por sismos. Algunos presentan desprendimiento de frisos, de techos, grietas viejas, por filtraciones, por humedad, por exposición a la luz solar y a la lluvia, pero nada de afectaciones estructurales”.

Sucre / Yumelys Díaz