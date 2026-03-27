PC Bermúdez duplicó cantidad de funcionarios que atenderán a la ciudadanía en Semana Santa

Protección Civil (PC) Bermúdez, en el estado Sucre, duplicó la cantidad de funcionarios que trabajarán durante el operativo Semana Santa 2026, con unos 135 efectivos que se instalarán en siete puntos de control y dos puntos de atención permanente en playas, para brindar la mayor seguridad a propios y visitantes durante la zafra.

Carlos Velásquez, coordinador de PC estadal en Bermúdez, señaló que están listos para la temporada, con siete puntos de playa desde Tío Pedro hasta la zona costera oeste del municipio y uno de río en el balneario El Chuare, en Macarapana.

Informó que tendrán puntos viales en Tío Pedro, Copey, Las Peonías, Guaca, con una mayor cantidad de funcionarios, que permite duplicar la presencia en Bermúdez.

Adelantó que en las playas Copey y Patilla tendrán puestos de atención permanente las 24 horas y se combinarán en acción con otros entes y efectivos militares en materia de protección a la ciudadanía.

Curso

Informó que Funcionarios de Protección Civil en Bermúdez, participaron durante tres días de un curso intensivo de flotabilidad y de salvamento en el agua, así como primeros auxilios de víctimas en estos ambientes, como parte de la intensa preparación para la semana mayor.

Reseñó que buscan poner en servicio todo el apresto operacional en materia de personal para esta temporada vacacional.

Las prácticas se realizaron en la plataforma del muelle de Carúpano y en la playa Hernán Vásquez, al noreste del municipio.

En la actividad participaron efectivos del organismo, estudiantes de las carreras del área y funcionarios policiales.

Sucre / Yumelys Díaz