Pasaje urbano sube a Bs. 230 desde este domingo 1 de noviembre

El pasaje urbano en Venezuela se ubica desde este domingo 1 de noviembre en 230 bolívares, 10 más que los 220 de octubre. El monto equivale a 0,25 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), informó Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato del Transporte del estado Carabobo.

El ajuste forma parte de un esquema de revisión mensual acordado entre el Ejecutivo y los gremios del transporte, que ancla el pasaje a 0,25 dólares y lo actualiza cada mes con la tasa oficial, reseñó Banca y Negocios. Según el sector, busca preservar el valor de la tarifa y mitigar el impacto de la inflación en los costos operativos del servicio.

El esquema se aplica desde el 1 de junio, cuando el pasaje quedó en 140 bolívares. En julio se congeló por los terremotos del 24 de junio. Luego subió a 190 bolívares en agosto, 200 en septiembre y 220 en octubre.

El acuerdo mantiene un recargo de 20 % los domingos, feriados y en horario nocturno. También sigue el descuento de 50 % para estudiantes y la exoneración total del pasaje para adultos mayores, detalló Alfonso.

Transportistas piden más

El 28 de octubre, transportistas de Caracas pidieron llevar el pasaje a 0,70 dólares, casi el triple del vigente, según La Patilla. Sectores del gremio han insistido en que el pasaje debe ajustarse cada mes.

Caracas / Redacción Web