Pasaje entre Carúpano y San José Areocuar costará 140 bolívares a partir de este jueves

Desde este jueves entrará en vigencia la nueva tarifa de pasaje urbano entre San José de Areocuar (municipio Andrés Mata) y Carúpano (municipio Bermúdez), en el estado Sucre, luego de que se aprobara el incremento en la Cámara Municipal de Andrés Mata, en su sesión ordinaria de este martes.

William López, fiscal de la Unión de Conductores San José, informó que están autorizados a cobrar 100 bolívares dentro de la jurisdicción y en rutas intermedias hasta Bermúdez.

La tarifa completa, lineal entre Bermúdez y Andrés Mata es de Bs 140 para la ruta larga.

Otra voz

Miriam Suárez, usuaria del servicio, dijo que no queda otra opción que aceptar el aumento y pagar. “Qué puede uno hacer”, dijo en tono derrotista.

Luis Andrade, otro usuario, reseñó que al menos aceptarán el pago de tarifa preferencial para adultos mayores y estudiantes. “Hace un tiempo hubo una polémica porque se negaban a permitir el beneficio”. Sin embargo, se conoció que los choferes no les exoneran el costo del pasaje al adulto mayor, sino que les cobran la mitad.

Sucre/ Yumelys Díaz