Partido Comunista exige explicaciones por "presencia" del director de la CIA en Venezuela

La dirigencia del Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió explicaciones por la presencia en el país del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, quien se reunió el pasado jueves con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia estadounidense.

En una nota de prensa divulgada este martes, el secretario general del PCV, Oscar Figuera, afirmó que esta visita demuestra "los cambios que se están produciendo para garantizar los intereses del gran capital y del imperialismo estadounidense" en Venezuela.

El dirigente comunista aseguró que Ratcliffe "tiene mucho que ver" con el ataque militar del pasado 3 de enero, en el cual fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Nueva York.

"Se vieron muy sonrientes los altos funcionarios del Estado, civiles y militares, rindiéndole parte a este ciudadano", cuestionó Figuera, que tachó al Gobierno encargado como "dependiente y subordinado".

En este sentido, el comunista señaló que el encuentro no se explicó a la población venezolana y tampoco se han hecho públicos "los acuerdos que se han ido construyendo" con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, el partido expresó su rechazó al "secuestro ilegal" de Maduro y su esposa.

Caracas / EFE