Parque Miranda será la sede de Venezuela en duelos clasificatorios al Mundial

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) confirmó el calendario y las sedes de cada uno de los partidos correspondientes a la primera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo 2027.

Venezuela será local en uno de los dos partidos de la ventana, y el gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo, en Parque Miranda, volverá a ser la sede de la selección nacional, informó Jorge Fernández, integrante del departamento de prensa de la federación que rige el deporte de los gigantes en el país (FVB), ente presidido por Hanthony Coello.

La ventana inaugural de los Clasificatorios de las Américas se desarrollará entre el jueves 27 de noviembre y el lunes 01 de diciembre. Venezuela, en la primera ronda, forma parte del grupo C junto a Brasil, Colombia y Chile.

Estreno del elenco

El estreno del conjunto nacional será el jueves 27/11 ante Colombia, en el Coliseo Evangelista Mora, ubicado en Cali. Tres días después, el domingo 30/11, la selección recibirá al combinado colombiano en Parque Miranda.

El gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo posee una capacidad aproximada para 3,500 espectadores. Está ubicado en el estado Miranda, específicamente en la avenida Rómulo Gallegos de Sebucán. Es la sede de los equipos Panteras de Miranda y Spartans Distrito Capital en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), y de Capitalinas de Distrito Capital en la Superliga Femenina. Fue inaugurado en 1983. La selección mayor masculina de Venezuela posee récord de 5-0 en dicho recinto.

Los horarios de los partidos en cuestión aún no han sido definidos. Próximamente se darán detalles acerca de la boletería y de la transmisión del evento.

Caracas / Redacción Web