Papa León XIV envía ayuda económica a desplazados por riada en Nepal

El papa León XIV envió una "ayuda económica" a la Caritas de Nepal para asistir a los afectados por la riada del pasado miércoles. Hasta la emisión del último balance, se habían reportado unos 676 fallecidos.

La donación, cuyo monto no fue revelado, será destinado a bienes de primera necesidad, alimentos y centros de acogida donde se encuentran los desplazados por la catástrofe.

Según informes de EFE, la Conferencia Episcopal Italiana habría enviado 500.000 euros derivados de donaciones de los fieles en la declaración de la renta.

Los reportes revelan que casi 3.000 personas permanecen desaparecidas a consecuencia de la riada en la cuenca del Bhote Koshi.

Vaticano / Redacción web