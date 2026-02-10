Panamá niega que petrolero interceptado por EE.UU. en el Índico tenga bandera del país

El buque petrolero Aquila II, interceptado por EE.UU. en el océano Índico, no tiene bandera de Panamá, informó este martes la Autoridad Marítima del país centroamericano.

"La nave fue cancelada el 23 de enero de 2025" por lo que "no pertenece al Registro panameño" de marina mercante, uno de los más grandes del mundo, publicó en su cuenta de X la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La "aclaración" de las autoridades panameñas llega luego de que varias webs especializadas vincularan el buque con el registro panameño, al igual que algunas informaciones de medios de comunicación.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el lunes que interceptó y abordó en el océano Índico al Aquila II porque violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una "cuarentena" marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos siete buques.

El propio Trump firmó a su vez una orden ejecutiva para castigar con aranceles a los países que envíen crudo a Cuba, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla.

El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

El registro panameño cuenta con 8.728 buques abanderados, que representan 236,9 millones de toneladas brutas, lo que la sitúa como una de las marinas mercantes más grandes del mundo.

Ciudad de Panamá / EFE